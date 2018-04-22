Бывший первый номер драфта НБА Эндрю Богут продолжит карьеру в Австралии

Австралийский центровой Эндрю Богут продолжит карьеру на родине. Следующий сезон 34-летний баскетболист проведет в клубе Национальной баскетбольной лиги в Австралии в составе команды «Сидней Кингс», сообщает пресс-служба клуба. Детали перехода Богута станут известны в ближайшее время.

Богут был выбран на драфте НБА в 2005-м году под первым номером. В НБА он провел 13 сезонов и сыграл в 695 матчах, набирая в среднем 9,7 очка, собирая 8,7 подбора и совершая 2,2 передачи в среднем за игру. В 2015-м году он стал чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт». Также Богут успел поиграть за «Милуоки», «Даллас» и «Кливленд».

Текущий сезон Богут начинал в составе «Лейкерс», но был отчислен по ходу чемпионата. В сезоне 2017/18 Богут успел принять участие в 24 матчах.