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Баскетболисты «ЦСКА-Юниора» в 4-й раз подряд стали победителями молодежной лиги ВТБ
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Баскетболисты «ЦСКА-Юниора» в 4-й раз подряд стали победителями молодежной лиги ВТБ 

Р-Спорт 47 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Баскетболисты московского «ЦСКА-Юниора» обыграли «Самару-2» в финале Единой молодежной лиги ВТБ и в четвертый раз подряд стали победителями турнира.
Финальная встреча «Финала восьми», прошедшая во вторник в Самаре, завершилась со счетом 78:74 (19:18, 24:17, 19:18, 16:21) в пользу москвичей. Самым результативным в составе армейцев стал Андрей Лопатин (18 очков и 10 подборов), у самарцев Агасий Тоноян набрал 21 очко, добавив к ним 8 подборов и 6 перехватов.
В матче за 3-е место «Химки-2» (Московская область) обыграли "Локомотив-Кубань-2" (Краснодар) — 91:88.
Самым ценным игроком (MVP) самарского «Финала восьми» был признан Лопатин.
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