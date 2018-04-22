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«Парма» крупно проиграла «Локомотиву-Кубань»
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«Парма» крупно проиграла «Локомотиву-Кубань» 

АиФ Пермь 27 минут назад
Фото: АиФ Пермь
«Парма» потерпела третье поражение подряд в Единой лиге ВТБ. 22 апреля пермские баскетболисты в Краснодаре с большим отставанием уступили «Локомотиву-Кубань» — 64:94 (20:30, 18:25, 16:23,10:16).
Самым результативным игроком встречи стал американский легионер «Пармы» Френк Гейнс, набравший 19 очков.
После серии поражений пермские баскетболисты усложнили себе задачу попадания в плей-офф Единой лиги ВТБ. Тем не менее они сохраняют шансы на попадание в заветную восьмёрку, имея равные показатели с клубами «ВЭФ» и «Цмоки-Минск».
29 апреля в Перми «Парма» проведёт важный матч против «Автодора» из Саратова.
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