«Парма» крупно проиграла «Локомотиву-Кубань»

«Парма» потерпела третье поражение подряд в Единой лиге ВТБ. 22 апреля пермские баскетболисты в Краснодаре с большим отставанием уступили «Локомотиву-Кубань» — 64:94 (20:30, 18:25, 16:23,10:16).

Самым результативным игроком встречи стал американский легионер «Пармы» Френк Гейнс, набравший 19 очков.

После серии поражений пермские баскетболисты усложнили себе задачу попадания в плей-офф Единой лиги ВТБ. Тем не менее они сохраняют шансы на попадание в заветную восьмёрку, имея равные показатели с клубами «ВЭФ» и «Цмоки-Минск».