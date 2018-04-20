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Экс-баскетболистка сборной России: «Химкам» отступать уже некуда
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Экс-баскетболистка сборной России: «Химкам» отступать уже некуда 

Газета.Ru 20 апреля 2018
Фото: Газета.Ru
Бывшая баскетболистка сборной России Илона Корстин поделилась ожиданиями от третьего матча четвертьфинальной серии Евролиги между московским ЦСКА и «Химками».
"Травмы Де Коло и Хайнса, на мой взгляд, уравняли шансы команд. «Химки» могут воспользоваться отсутствием двух лидеров армейцев в домашних играх. Отступать им уже некуда. При своих болельщиках они постараются сделать все, чтобы продлить эту серию.
Если говорить в целом про два первых матча, мне очень понравились действия обеих команд. Дважды исход игры решался на последней минуте матча. Это обстоятельство повысит интерес болельщиков к третьей игре", — цитирует Корстин газета «Известия».
Встреча между ЦСКА и «Химками», прошедшая на арене «Мегаспорт», завершилась со счетом 89:84 в пользу армейцев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счет в серии стал 2-0 в пользу красно-синих. Следующий матч состоится 25 апреля.
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