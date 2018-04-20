Экс-баскетболистка сборной России: «Химкам» отступать уже некуда

Бывшая баскетболистка сборной России Илона Корстин поделилась ожиданиями от третьего матча четвертьфинальной серии Евролиги между московским ЦСКА и «Химками».

"Травмы Де Коло и Хайнса, на мой взгляд, уравняли шансы команд. «Химки» могут воспользоваться отсутствием двух лидеров армейцев в домашних играх. Отступать им уже некуда. При своих болельщиках они постараются сделать все, чтобы продлить эту серию.

Если говорить в целом про два первых матча, мне очень понравились действия обеих команд. Дважды исход игры решался на последней минуте матча. Это обстоятельство повысит интерес болельщиков к третьей игре", — цитирует Корстин газета «Известия»

Встреча между ЦСКА и «Химками», прошедшая на арене «Мегаспорт», завершилась со счетом 89:84 в пользу армейцев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет в серии стал 2-0 в пользу красно-синих. Следующий матч состоится 25 апреля.