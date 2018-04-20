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Баскетбольный «Реал» выиграл у греческого «Панатинаикоса»
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Баскетбольный «Реал» выиграл у греческого «Панатинаикоса» 

Вести.Ru 20 апреля 2018
В баскетбольной Евролиге сыгран еще один матч четвертьфинала. Греческий «Панатинаикос» принимал на своем поле мадридский "Реал" и уступил со счетом 82:89. Испанский клуб сравнял счет по итогам двух встреч в гостях и может дома оформить путевку в Финал четырех Turkish Airlines Euroleague.
"Пао" занял более высокое место в регулярном чемпионате Евролиги, но теперь упустил преимущество своего поля. При этом греки очень хорошо начали игру, повели после первой четверти (21:16), но затем преимущество перешло к гостям, которые выиграли второй (20:19) и третий (32:21) отрезок матча. В дальнейшем «Реал» своего не упустил.
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