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Баскетболист потерял сознание во время матча
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Баскетболист испанского клуба потерял сознание во время матча 

RT на русском 2 часа назад
Фото: кадр видео
Форвард «Уникахи» Джефф Брукс потерял сознание во время матча чемпионата Испании по баскетболу с «Валенсией».
Во время четвёртой четверти у баскетболиста случился обморок. Он сразу же был госпитализирован в больницу Валенсиии.
«Сначала я подумал, что он столкнулся с кем-то головами. Но оказалось, что он просто упал сам по себе. Мы надеемся, что ничего страшного не произошло. Но все это очень неприятно», — сказал тренер «Уникахи» Жоан Пласа.
Брукс пришёл в сознание в больнице. Его состояние улчшается, сообщает пресс-служба «Уникахи».
Ранее валлийский штангист Джошуа Пэрри потерял сознание во время соревнований по тяжёлой атлетике в рамках Игр Содружества.
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