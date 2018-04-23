Баскетболист потерял сознание во время матча

Баскетболист испанского клуба потерял сознание во время матча

Во время четвёртой четверти у баскетболиста случился обморок. Он сразу же был госпитализирован в больницу Валенсиии.

«Сначала я подумал, что он столкнулся с кем-то головами. Но оказалось, что он просто упал сам по себе. Мы надеемся, что ничего страшного не произошло. Но все это очень неприятно», — сказал тренер «Уникахи» Жоан Пласа.

Брукс пришёл в сознание в больнице. Его состояние улчшается, сообщает пресс-служба «Уникахи».

Ранее валлийский штангист Джошуа Пэрри потерял сознание во время соревнований по тяжёлой атлетике в рамках Игр Содружества.