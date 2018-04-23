БК «Нижний Новгород» обыграл «Зенит» в Единой лиге ВТБ

Встреча, состоявшаяся 22 апреля, в воскресенье, в КРК «Нагорный», завершилась со счетом 100:90.

«Горожане» успешно начали игру, обеспечив себе отрыв в девять очков уже по окончании первой четверти — 29:20. К большому перерыву перевес «НН» исчислялся уже 18 баллами — 60:42.

В третьем и четвертом игровых отрезках гостям, несмотря на все усилия, не удалось уйти от поражения. Самым результативным игроком в составе нижегородского клуба стал Стеван Еловац, набравший 25 очков.

Одержав восьмую победу в 21 игре, нижегородцы по-прежнему занимают седьмую строчку турнирной таблицы.

29 апреля наш клуб сыграет в гостях с казанским УНИКСом.

Напомним, БК «Нижний Новгород» проиграл «Енисею» в матче Единой лиги ВТБ.