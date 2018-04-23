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Джинобили вышел на третье место в НБА по числу точных трёхочковых в плей-офф
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Джинобили вышел на третье место в НБА по числу точных трёхочковых в плей-офф 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Атакующий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили, реализовав 3 трёхочковых в четвёртом матче серии с «Голден Стэйт Уорриорз» довёл их общее количество в плей-офф НБА за карьеру до 323 (1,5 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Реджи Миллера и вышел на третье место в истории лиги по этому показателю. Впереди Джинобили остаются только Леброн Джеймс (337 дальних попаданий в плей-офф) и Рэй Аллен (385).
Встреча завершилась домашней победой «Сан-Антонио» со счётом 103:90. «Спёрс» уступают в серии 1-3.
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