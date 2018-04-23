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Ману Джинобили и Тони Паркер побили рекорд по числу побед в плей-офф для дуэтов
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Ману Джинобили и Тони Паркер побили рекорд по числу побед в плей-офф для дуэтов 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Для атакующего защитника «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили и его партнёра по команде разыгрывающего Тони Паркера победа над «Голден Стэйт Уорриорз» в четвёртом матче серии первого раунда стала 132-й в плей-офф НБА, которую они одержали, приняв участие в поединке одновременно. Таким образом, они установили новый рекорд лиги по количеству выигранных встреч в плей-офф для дуэтов. Предыдущее высшее достижение принадлежало Тони Паркеру и Тиму Данкану, которые в составе «Спёрс» вместе победили в 131 матче.
Встреча завершилась домашней победой «Сан-Антонио» со счётом 103:90. «Спёрс» уступают в серии 1-3.
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