С сиреной от своей трехочковой. Эффектный бросок Джей Ар Смита

Защитник «Кливленда» Джей Ар Смит в четвертом матче серии плей-офф НБА против «Индианы» (104:100) отметился эффектным броском. На исходе первой четверти 32-летний игрок «Кавальерс» нанес точный бросок от своей трехочковой линии менее чем за секунду до сирены — после него счет стал 30:24 в пользу команды из Кливленда.

После четырех игр счте в серии до четырех побед ничейный — 2-2. Пятая игра состоится в ночь на 26 апреля по московскому времени.

Unreal. 👌 #WhateverItTakes pic.twitter.com/Fgw9LT6ych

— Cleveland Cavaliers (@cavs) 23 апреля 2018 г.