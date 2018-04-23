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С сиреной от своей трехочковой. Эффектный бросок Джей Ар Смита
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С сиреной от своей трехочковой. Эффектный бросок Джей Ар Смита 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Защитник «Кливленда» Джей Ар Смит в четвертом матче серии плей-офф НБА против «Индианы» (104:100) отметился эффектным броском. На исходе первой четверти 32-летний игрок «Кавальерс» нанес точный бросок от своей трехочковой линии менее чем за секунду до сирены — после него счет стал 30:24 в пользу команды из Кливленда.
После четырех игр счте в серии до четырех побед ничейный — 2-2. Пятая игра состоится в ночь на 26 апреля по московскому времени.
Unreal. 👌 #WhateverItTakes pic.twitter.com/Fgw9LT6ych
— Cleveland Cavaliers (@cavs) 23 апреля 2018 г.
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