Алексей Швед: «Я не стараюсь бить рекорды во время игры»

Защитник «Химок» Алексей Швед заявил, что никогда не считал своей целью бить рекорды во время матча. По словам баскетболиста, он выходит на площадку, чтобы провести хорошую игру и получить от нее удовольствие.

— За своими рекордами в этом сезоне я не следил, — рассказал в интервью каналу «Khimkibasket» Швед. — Мне ребята говорят, что рядом есть какие-то рекорды, которые можно побить. Но во время игры я не делаю упор на это. Мне никогда не важно, сколько очков я наберу. Главное всегда — это победа. Если при этом можно играть результативно и красиво — это плюс.

Титул MVP? Это здорово и почетно, но я никогда не думал о том, чтобы играть сегодня или завтра ради него. Я играю всегда на результат. Я никогда не думаю о том, что я хорош в баскетболе. Я всегда стараюсь просто играть. Выхожу на площадку и получаю удовольствие от того, что делаю.

Напомним, что в текущем сезоне 29-летний Швед установил новый рекорд Евролиги по количеству очков, набранных в одном сезоне — 628, побив достижение Кита Лэнгфорда, набравшего в прошлом сезоне 609 очков. Также защитник неоднократно завоевывал титул MVP.

Третий матч серии 1/4 финала Евролиги «Химки» — ЦСКА состоится 25 апреля, начало — в 20.00 по московскому времени. Пока армейцы ведут со счетом 2-0.