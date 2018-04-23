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Алексей Швед: «Я не стараюсь бить рекорды во время игры»
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Алексей Швед: «Я не стараюсь бить рекорды во время игры» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Защитник «Химок» Алексей Швед заявил, что никогда не считал своей целью бить рекорды во время матча. По словам баскетболиста, он выходит на площадку, чтобы провести хорошую игру и получить от нее удовольствие.
— За своими рекордами в этом сезоне я не следил, — рассказал в интервью каналу «Khimkibasket» Швед. — Мне ребята говорят, что рядом есть какие-то рекорды, которые можно побить. Но во время игры я не делаю упор на это. Мне никогда не важно, сколько очков я наберу. Главное всегда — это победа. Если при этом можно играть результативно и красиво — это плюс.
Титул MVP? Это здорово и почетно, но я никогда не думал о том, чтобы играть сегодня или завтра ради него. Я играю всегда на результат. Я никогда не думаю о том, что я хорош в баскетболе. Я всегда стараюсь просто играть. Выхожу на площадку и получаю удовольствие от того, что делаю.
Напомним, что в текущем сезоне 29-летний Швед установил новый рекорд Евролиги по количеству очков, набранных в одном сезоне — 628, побив достижение Кита Лэнгфорда, набравшего в прошлом сезоне 609 очков. Также защитник неоднократно завоевывал титул MVP.
Третий матч серии 1/4 финала Евролиги «Химки» — ЦСКА состоится 25 апреля, начало — в 20.00 по московскому времени. Пока армейцы ведут со счетом 2-0.
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