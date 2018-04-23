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Деарнэ продолжит карьеру в «Локомотиве»
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Деарнэ продолжит карьеру в «Локомотиве» 

Советский спорт 2 часа назад
Форвард Давид Деарнэ станет новичком «Локомотива», сообщает «БИЗНЕС Online».
Нынешний сезон 31-летний канадец провел в «Рейнджерс» и в 71 матче набрал 28 (6+22) очков при показателе полезности «–22» и 18 минутах штрафа.
Деарнэ дебютировал в НХЛ в сезоне 2009/2010 в составе «Монреаля», за который выступал до марта 2017 года. В прошлом сезоне перед дедлайном он был обменян в «Эдмонтон». Всего за девять сезонов в НХЛ Деарнэ провел в лиге 524 матча и набрал 282 (87+195) очка.
Самым результативным для него стал сезон 2011/2012, когда у него было 60 (16+44) очков в 81 матче.
Во время локаута в сезоне 2012/2013 Деарнэ выступал за «Фрибур-Готтерон» в Швейцарии.
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