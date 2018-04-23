Серхио Льюль может вернутся в состав «Реала» в третьем матче с «Панатинаикосом»

Разыгрывающий мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Льюль сможет вернутся в состав испанского клуба в третьем матче четвертьфинальной серии Евролиги с «Панатинаикосом», сообщает Eurohoops.

Льюль получил повреждение в августе 2017 года, врачи диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена. В минувшем сезоне 29-летний разыгрывающий был признан MVP сезона в Евролиге.

Из-за травмы спортсмен пропустил Евробаскет-2017. Счёт в серии между «Панатинаикосом» и «Реалом» — 1:1 после двух матчей.