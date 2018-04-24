Уолкотт принес «Эвертону» победу над «Ньюкаслом»

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Эвертон» одержал домашнюю победу над «Ньюкаслом» — 1:0.

Единственный гол на 51-й минуте забил нападающий Тео Уолкотт.

После этого матча «Эвертон» с 45 очками на 8-м месте, а «Ньюкасл» на 10-м месте — 41 очков.