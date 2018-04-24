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Экс-тренер ЦСКА: Швед может в любой момент вернуться в НБА
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Экс-тренер ЦСКА: Швед может в любой момент вернуться в НБА 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Исполняющий обязанности главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Сперс» Этторе Мессина оценил игру защитника «Химок» Алексея Шведа в нынешнем сезоне.
"Алексей проводит фантастический сезон. Он невероятно талантливый игрок, и я думаю, что он в любой момент может вернуться в НБА. С другой стороны, хочет ли он сам этого? Быть на главных ролях в Евролиге — тоже высокое достижение. Я не знаю, какие у него планы, но он определенно невероятный игрок", — цитирует Мессину газета «Известия».
В НБА Швед вступал за клубы «Миннесота Тимбервулвз» (2012—2014), «Филадельфия Сиксерз» (2014), «Хьюстон Рокетс» (2014—2015) и «Нью-Йорк Никс» (2015).
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