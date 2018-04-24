Этторе Мессина: «Мозгов — отличный игрок и найдет способ это доказать»

Один из самых титулованных тренеров европейского баскетбола, бывший тренер ЦСКА Этторе Мессина , который ныне работает ассистентом Грегга Поповича в «Сан-Антонио», в интервью "Известиям" признался, что верит в российского центрового Тимофея Мозгова . 31-летний россиянин в текущем сезоне сыграл в 31 матче за «Бруклин», проводя на паркете в среднем по 11,6 минуты и набирая по 4,2 очка.

— Сейчас в НБА остался всего один игрок из России — Тимофей Мозгов. Как думаете, чего ему не хватает для получения игрового времени в «Бруклине»?

— Сожалею, но я не в курсе этой ситуации и немногое могу сказать. Я уверен, что Тима — отличный игрок и найдет способ это доказать.