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Этторе Мессина: «Мозгов — отличный игрок и найдет способ это доказать»
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Этторе Мессина: «Мозгов — отличный игрок и найдет способ это доказать» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Один из самых титулованных тренеров европейского баскетбола, бывший тренер ЦСКА Этторе Мессина, который ныне работает ассистентом Грегга Поповича в «Сан-Антонио», в интервью "Известиям" признался, что верит в российского центрового Тимофея Мозгова. 31-летний россиянин в текущем сезоне сыграл в 31 матче за «Бруклин», проводя на паркете в среднем по 11,6 минуты и набирая по 4,2 очка.
— Сейчас в НБА остался всего один игрок из России — Тимофей Мозгов. Как думаете, чего ему не хватает для получения игрового времени в «Бруклине»?
— Сожалею, но я не в курсе этой ситуации и немногое могу сказать. Я уверен, что Тима — отличный игрок и найдет способ это доказать.
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