Ещё
Этторе Мессина: «Надеюсь, что ЦСКА вернет титул Евролиги»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Этторе Мессина: «Надеюсь, что ЦСКА вернет титул Евролиги» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Один из самых титулованных тренеров европейского баскетбола, бывший тренер ЦСКА Этторе Мессина, который ныне работает ассистентом Грегга Поповича в «Сан-Антонио», признался, что надеется на победу своей бывшей команды в Евролиге.
— Я стараюсь следить за Евролигой, — цитируют "Известия" Мессину. — Но поскольку много времени уходит на подготовку к матчам и путешествиям между городами — получается не всегда. Но я точно буду следить за плей-офф.
— Что скажете о российских клубах в этом сезоне?
— Думаю, ЦСКА сейчас там, где они всегда хотели быть. Они одержали отличную победу в регулярном сезоне и, на мой взгляд, являются фаворитами «Финала четырех». Как обычно, масса ожиданий, огромная воля ЦСКА к победе. Я очень надеюсь, что они вернут титул. Также я надеюсь, что Кайл Хайнс скоро вернется в строй. Он очень важный игрок для ЦСКА. Что касается «Химок», я поздравляю их с первым в истории выходом в плей-офф турнира. Это огромное достижение для руководства, игроков и тренерского штаба клуба.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Торонто" победил "Индиану", Ибака набрал 25 очков "Олимпиакос" обыграл "Жальгирис" и сравнял счет в серии Энтони Дэвис - первый игрок за 17 лет, который набрал 47 очков в победном матче серии плей-офф
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо условие отставки Карреры1
Как подросток убил российскую чемпионку120
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Скончалась Нино Хурцидзе7
Кафельников о футболистах «Спартака: 11 дегенератов69
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение