Этторе Мессина: «Надеюсь, что ЦСКА вернет титул Евролиги» 

Один из самых титулованных тренеров европейского баскетбола, бывший тренер ЦСКА Этторе Мессина, который ныне работает ассистентом Грегга Поповича в «Сан-Антонио», признался, что надеется на победу своей бывшей команды в Евролиге.
— Я стараюсь следить за Евролигой, — цитируют "Известия" Мессину. — Но поскольку много времени уходит на подготовку к матчам и путешествиям между городами — получается не всегда. Но я точно буду следить за плей-офф.
— Что скажете о российских клубах в этом сезоне?
— Думаю, ЦСКА сейчас там, где они всегда хотели быть. Они одержали отличную победу в регулярном сезоне и, на мой взгляд, являются фаворитами «Финала четырех». Как обычно, масса ожиданий, огромная воля ЦСКА к победе. Я очень надеюсь, что они вернут титул. Также я надеюсь, что Кайл Хайнс скоро вернется в строй. Он очень важный игрок для ЦСКА. Что касается «Химок», я поздравляю их с первым в истории выходом в плей-офф турнира. Это огромное достижение для руководства, игроков и тренерского штаба клуба.