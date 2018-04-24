Ещё
Экс-тренер ЦСКА будет счастлив возможности стать наставником клуба НБА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-тренер ЦСКА будет счастлив возможности стать наставником клуба НБА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Исполняющий обязанности главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Сперс» Этторе Мессина поделился мнением о возможности стать первым европейским главным тренером в истории лиги.
"Я тренировал лучшие европейские клубы почти 25 лет. Сейчас я работаю с одним из самых титулованных наставников в истории НБА, отличным человеком Греггом Поповичем. Мне уже очень повезло находиться в таком положении, как сейчас. Если представится возможность стать главным тренером, я буду только счастлив. Но поверьте, я точно не теряю сон от раздумий о том, смогу я стать первым европейским главным тренером в истории НБА или нет", — цитирует Мессину газета «Известия».
Мессина работает помощником главного тренера «Сан-Антонио» четвертый сезон. Перед пятым матчем первого раунда плей-офф НБА против «Голден Стэйт Уорриорз» он был назначен исполняющим обязанности наставника клуба после того, как Попович покинул расположение команды из-за смерти жены.
С 2005 по 2009 год Мессина возглавлял московский ЦСКА. Под руководством итальянского специалиста армейцы дважды становились чемпионами Евролиги (2006, 2008).
Газета.Ru: последние новости
"Торонто" разгромил "Бостон" и укрепил лидерство в Восточной конференции НБА НБА оштрафовала братьев Моррис за поведение во время матчей плей-офф "Миннесота" победила "Хьюстон" и сократила отставание в серии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо условие отставки Карреры1
Как подросток убил российскую чемпионку120
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Кафельников о футболистах «Спартака: 11 дегенератов69
Сын миллиардера стал худшим хоккеистом75
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение