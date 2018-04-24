Экс-тренер ЦСКА будет счастлив возможности стать наставником клуба НБА

Исполняющий обязанности главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Сперс» Этторе Мессина поделился мнением о возможности стать первым европейским главным тренером в истории лиги.

"Я тренировал лучшие европейские клубы почти 25 лет. Сейчас я работаю с одним из самых титулованных наставников в истории НБА, отличным человеком Греггом Поповичем . Мне уже очень повезло находиться в таком положении, как сейчас. Если представится возможность стать главным тренером, я буду только счастлив. Но поверьте, я точно не теряю сон от раздумий о том, смогу я стать первым европейским главным тренером в истории НБА или нет", — цитирует Мессину газета «Известия»

Мессина работает помощником главного тренера «Сан-Антонио» четвертый сезон. Перед пятым матчем первого раунда плей-офф НБА против «Голден Стэйт Уорриорз» он был назначен исполняющим обязанности наставника клуба после того, как Попович покинул расположение команды из-за смерти жены.

С 2005 по 2009 год Мессина возглавлял московский ЦСКА. Под руководством итальянского специалиста армейцы дважды становились чемпионами Евролиги (2006, 2008).