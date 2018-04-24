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Экс-тренер ЦСКА Мессина поделился мнением о наставнике «Сан-Антонио»
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Экс-тренер ЦСКА Мессина поделился мнением о наставнике «Сан-Антонио» 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Исполняющий обязанности главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Сперс» Этторе Мессина поделился мнением о наставнике команды Грегге Поповиче.
"Он очень умный и креативный человек. Он потрясает не только как тренер, но и как личность. Нам всем чрезвычайно повезло работать с ним каждый день", — цитирует Мессину газета «Известия».
Мессина работает помощником главного тренера «Сан-Антонио» четвертый сезон. Перед пятым матчем первого раунда плей-офф НБА против «Голден Стэйт Уорриорз» он был назначен исполняющим обязанности наставника клуба после того, как Попович покинул расположение команды из-за смерти жены.
С 2005 по 2009 год Мессина возглавлял московский ЦСКА. Под руководством итальянского специалиста армейцы дважды становились чемпионами Евролиги (2006, 2008).
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