Экс-тренер ЦСКА Мессина поделился мнением о наставнике «Сан-Антонио»

"Он очень умный и креативный человек. Он потрясает не только как тренер, но и как личность. Нам всем чрезвычайно повезло работать с ним каждый день", — цитирует Мессину газета «Известия»

Мессина работает помощником главного тренера «Сан-Антонио» четвертый сезон. Перед пятым матчем первого раунда плей-офф НБА против «Голден Стэйт Уорриорз» он был назначен исполняющим обязанности наставника клуба после того, как Попович покинул расположение команды из-за смерти жены.

С 2005 по 2009 год Мессина возглавлял московский ЦСКА. Под руководством итальянского специалиста армейцы дважды становились чемпионами Евролиги (2006, 2008).