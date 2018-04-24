Началась продажа билетов на «Финал четырёх» Единой лиги ВТБ

Организаторы Единой лиги ВТБ объявили о старте продаж билетов на «Финал четырёх» Единой лиги ВТБ, который в 2018 году примет московский спорткомплекс «ВТБ Ледовый дворец». Игры пройдут с 8 по 10 июня.

Билеты доступны на полуфиналы, которые пройдут 8 июня, а также на финальные матчи и игру за третье место, которые состоятся 10 июня, сообщила Единая лига ВТБ на своём официальном сайте.

Ранее генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин сообщила, что переоборудованная под проведение баскетбольного матча арена «ВТБ Ледовый дворец» вместит 12 500 посадочных мест.

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