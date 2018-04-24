СМИ: «Нефтехимик» пополнится двумя финскими форвардами

30-летний Пуустинен в 53 матчах регулярного сезона чемпионата Финляндии набрал 51 (30+21) очко, еще 4 (2+2) — в 6 играх плей-офф.

27-летний Няттинен в 49 матчах регулярки набрал 40 (13+27) очков, в плей-офф добавил 5 (1+4) очков в 6 встречах.