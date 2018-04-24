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Заключительный турнир Первой группы пройдет в Санкт-Петербурге
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Заключительный турнир Первой группы пройдет в Санкт-Петербурге 

Советский спорт 38 минут назад
На стадионе «Политехник» сыграют команды Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Дальневосточного федерального университета (Владивосток), Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова (Нальчик) и Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева (Чебоксары).
На решающем турнире сезона соберутся три команды, претендующие на повышение в классе. Главным фаворитом сезона остаются футболисты КБГУ, которым для победы в Первой группе и прямого повышения в Премьер-группу необходимо набрать 5 очков в оставшихся трех матчах. Гарантируют переходные матчи за повышение 2-3 места в таблице, именно за них поведут борьбу команды СПбПУ и ДВФУ. Но лишь максимальный результат позволит футболистам не обращаться к дополнительным показателям. А вот главное открытие сезона ЧГПУ претензий на повышение не имеет, чебоксарцы проводят крайне успешный сезон, набрав 12 очков против 1 в прошлом году, и постараются завершить его в достойной борьбе.
Расписание матчей:
25 апреля (среда)
10:00 ЧГПУ (Чебоксары) — КБГУ (Нальчик)
12:00 СПбПУ (Санкт-Петербург) — ДВФУ (Владивосток)
26 апреля (четверг)
10:00 ДВФУ (Владивосток) — ЧГПУ (Чебоксары)
12:00 СПбПУ (Санкт-Петербург) — КБГУ (Нальчик)
27 апреля (пятница)
09:00 ДВФУ (Владивосток) — КБГУ (Нальчик)
11:00 СПбПУ (Санкт-Петербург) — ЧГПУ (Чебоксары)
Все матчи в прямом эфире покажет НСФЛ TV: на канале в youtube и в социальных сетях лиги.
Турнирная таблица:
ДГТУ (Ростов-на-Дону) — 25 очков (12 матчей)
СКГМИ (Владикавказ) — 22 очка (12)
БФУ (Калининград) — 22 очка (12)
КБГУ (Нальчик) — 21 очко (9)
ТулГУ (Тула) — 17 очков (12)
СПбПУ (Санкт-Петербург) — 15 очков (9)
ДВФУ (Владивосток) — 15 очков (9)
МПГУ (Москва) — 15 очков (12)
ЧГПУ (Чебоксары) — 12 очков (9)
СевГУ (Севастополь) — 10 очков (12)
МГПУ (Москва) — 9 очков (12)
ПГНИУ (Пермь) — 6 очков (12)
КНИТУ-КАИ (Казань) — 5 очков (12)
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