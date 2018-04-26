Гендиректор «Химок»: мы намерены сравнять счет в серии с ЦСКА

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов подвел итоги третьего матча четвертьфинальной серии Евролиги с московским ЦСКА, в котором подмосковный клуб одержал победу.

"У нас серия, а здесь все решается в каждом конкретном матче. Перед каждой игрой наши шансы примерно равны. И сегодняшняя игра походила на первую, но так как мы были у себя, перед своими болельщиками, на своем паркете, то смогли в сложной концовке довести дело до победы. Победили в первую очередь за счет домашних трибун", — цитирует Астахова ТАСС

Он также отметил, что в команде намерены сравнять счет в серии в четвертом матче, который состоится 27 апреля.

"Надеюсь, нам удастся сравнять серию в следующей игре. Иначе, зачем тогда вообще выходить и играть", — сказал гендиректор «Химок».

Ранее сообщалось, что «Химки» на домашней площадке обыграли ЦСКА со счетом 79:73 в третьем матче четвертьфинальной серии Евролиги и сократили отставание в счете — 1-2.