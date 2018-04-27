Хиггинс: баскетболисты ЦСКА не хотели доводить серию с «Химками» в Евролиге до пятой игры

МЫТИЩИ /Московская область/, 27 апреля. / ТАСС /. Баскетболисты ЦСКА рады, что им удалось вырвать победу в концовке матча с «Химками» и завершить четвертьфинальную серию плей-офф Евролиги. Об этом журналистам рассказал защитник команды Кори Хиггинс. В пятницу ЦСКА в гостях со счетом 89:88 одержал победу над «Химками» в четвертом матче серии и вышел в «Финал четырех» турнира. "Мы вышли на матч предельно собранными, но соперник бился до последнего. К счастью, концовка осталась за нами, потому что у нас никто не хотел пятой игры серии, — сказал Хиггинс. — Алексей Швед выдал великолепный матч, но, слава богу, мы оказались сильнее". ЦСКА в шестой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги. Соперником по полуфиналу станет мадридский "Реал"