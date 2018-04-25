«Химки» победили ЦСКА в третьем матче четвертьфинала баскетбольной Евролиги

МЫТИЩИ /Московская область/, 25 апреля. / ТАСС /. «Химки» обыграли дома московский ЦСКА со счетом 79:73 в третьем матче четвертьфинальной серии баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Химок» Алексей Швед , набравший 27 очков. В составе ЦСКА больше всего очков набрал атакующий защитник Кори Хиггинс (26).

Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 27 апреля в Мытищах.

По итогам регулярного сезона Евролиги ЦСКА занял первое место, одержав 24 победы в 30 матчах, «Химки» стали восьмыми с 16 победами. В новейшей истории турнира, которая отсчитывается с 2005 года, ЦСКА не сумел выйти в плей-офф только в 2011 году. «Химки» впервые в своей истории выступают в плей-офф Евролиги.