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Президент Единой лиги ВТБ: серия «Химки» — ЦСКА самая интересная в Евролиге
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Президент Единой лиги ВТБ: серия «Химки» — ЦСКА самая интересная в Евролиге 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Официальный сайт БК «Химок»
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал итог встречи между ЦСКА и «Химками» в четвертом матче четвертьфинала Евролиги. Слова специалиста передает ТАСС.
"Это была одна из лучших серий в Евролиге за последние несколько сезонов. И очень обидно, что наши клубы Единой лиги ВТБ встретились на стадии 1/4 финала. И ЦСКА, и «Химки» на многое способны в «Финале четырех», — сказал Кущенко.
Он также отметил, что серия оказалась очень драматичной.
"Здорово, что баскетбол такого уровня можно было посмотреть в Москве и в Московской области. В серии было все, страсть, непредсказуемые концовки, азарт. Серия «Жальгириса» и «Олимпиакоса», на мой взгляд, была менее драматичной", — добавил Кущенко.
Ранее сообщалось, что руководство «Химок» намерено опротестовать результат четвертого матча четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с ЦСКА.
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