Богут объявил о том, что завершил карьеру в НБА

Богут на прошлой неделе подписал 2-летний контракт с «Сиднеем». По словам первого номера драфта-2005, в соглашении нет опций выхода на случай предложений из НБА и Европы, сообщает ESPN.

33-летний австралиец заявил, что не вернется в НБА.