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Богут объявил о том, что завершил карьеру в НБА
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Богут объявил о том, что завершил карьеру в НБА 

Советский спорт 1 час назад
Богут на прошлой неделе подписал 2-летний контракт с «Сиднеем». По словам первого номера драфта-2005, в соглашении нет опций выхода на случай предложений из НБА и Европы, сообщает ESPN.
33-летний австралиец заявил, что не вернется в НБА.
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