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«Фенербахче» вновь победил «Басконию» и вышел в «Финал четырёх» Евролиги
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«Фенербахче» вновь победил «Басконию» и вышел в «Финал четырёх» Евролиги 

Чемпионат.com 15 часов назад
Фото: Чемпионат.com
«Фенербахче» добыл выездную победу над «Басконией» в четвёртом поединке четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, оформив выход в «Финал четырёх» Евролиги.
Команда из Стамбула уверенно начала встречу и контролировала большую её часть. К большому перерыву преимущество «Фенербахче» составляло 16 очков — 48:32. В третьей четверти «Басконии» удалось немного сократить отставание, но в заключительной десятиминутке гости пресекли попытки испанцев оформить камбек и оформили победу со счётом 92:83. Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Фенербахче», что позволило коллективу из Турции попасть в «Финал четырёх».
Самым результативным в составе победителей стал Марко Гудурич, набравший 22 очка. У «Басконии» 14 очков в активе Винсента Пуарье.
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