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«Фенербахче» вновь победил «Басконию» и вышел в «Финал четырёх». Видео
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«Фенербахче» вновь победил «Басконию» и вышел в «Финал четырёх». Видео 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Российский стадион
«Фенербахче» добыл выездную победу над «Басконией» в четвёртом поединке четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги со счётом 92:83 (25:19, 23:13, 24:30, 20:21). Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Фенербахче», что позволило коллективу из Турции попасть в «Финал четырёх» Евролиги.
Самым результативным в составе победителей стал Марко Гудурич, набравший 22 очка. У «Басконии» 14 очков — в активе Винсента Пуарье.
За выход в финал Евролиги турецкий клуб сразится с литовским «Жальгирисом», который со счётом 3-1 обыграл в четвертьфинале греческий «Олимпиакос».
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