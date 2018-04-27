«Фенербахче» вновь победил «Басконию» и вышел в «Финал четырёх». Видео

«Фенербахче» добыл выездную победу над «Басконией» в четвёртом поединке четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги со счётом 92:83 (25:19, 23:13, 24:30, 20:21). Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Фенербахче», что позволило коллективу из Турции попасть в «Финал четырёх» Евролиги.

Самым результативным в составе победителей стал Марко Гудурич , набравший 22 очка. У «Басконии» 14 очков — в активе Винсента Пуарье.

За выход в финал Евролиги турецкий клуб сразится с литовским «Жальгирисом», который со счётом 3-1 обыграл в четвертьфинале греческий «Олимпиакос».