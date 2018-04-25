«Жальгирис» дома обыграл «Олимпиакос» в третьем матче серии Евролиги

Литовский «Жальгирис» на своей площадке добился победы над греческим «Олимпиакосом» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги. Встреча завершилась со счетом 80:60, сообщает "Советский спорт"

В составе победителей лучшим игроком стал Брэндон Дэвис , который записал на свой счет 18 очков.

Самым результативным у гостей стал Вассилис Спанулис , набравший 14 баллов.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Жальгириса». Четвертый матч состоится в Каунасе 26 апреля.

Евролига. 1/4 финала. 3-й матч "Жальгирис" (Каунас, Литва) — «Олимпиакос» (Пирей, Греция) 80:60 (21:19, 26:17, 20:14, 13:10) "Жальгирис": Дэвис — 18, Янкунас — 13, Пэнгос — 12, Тупан — 10, Мичич — 8, Каваляускас — 7, Удрих — 6, Уайт — 5, Милакнис — 1, Саюс, Валинскас, Улановас "Олимпиакос": Спанулис — 14, Робертс — 11, Маклин — 6, Тийе — 6, Папаниколау — 6, Папапетру — 5, Милутинов — 3, Стрельниекс — 3, Принтезис — 3, Манцарис — 3, Браун, Богрис