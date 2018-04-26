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«Жальгирис» стал первым участником «Финала четырех»
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«Жальгирис» стал первым участником «Финала четырех» 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: Газета.Ru
«Жальгирис» на домашней площадке обыграл «Олимпиакос» со счетом 101:91 в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Жальгирис" стал победителем четвертьфинальной серии плей-офф и первым участником «Финала четырех».
Самым результативным игроком в составе победителей был признан Кевин Пангос, набравший 21 очко.
У гостей 19 очков в активе Вассилиса Спанулиса.
Баскетбол. Евролига. 1/4 финала. 4-й матч Жальгирис (Каунас, Литва) — Олимпиакос (Пирей, Греция) — 101:91 (23:22, 28:15, 27:19, 23:35)
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