Фирмино первым после Роналду и Месси набрал 14 баллов по системе «гол+пас» в сезоне ЛЧ

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Манящие чирлидерши, парящий Моня и футболисты на трибуне. Фото с матча «Химки» – ЦСКА

Итудис: "В следующем матче с "Химками" ЦСКА будет лучше мотивирован"

НБА оштрафовала братьев Моррис суммарно на $40 тыс за их поведение в кубковых матчах