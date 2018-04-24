«Баскония» сократила отставание от «Фенербахче» в серии 1/4 финала баскетбольной Евролиги

ТАСС , 24 апреля. Испанская «Баскония» победила турецкий «Фенербахче» со счетом 88:83 в третьем матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Испании.

Самым результативным игроком стал атакующий защитник «Басконии» Родриг Бобуа (19 очков).

Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу «Фенербахче». Четвертая игра между командами пройдет 26 апреля на площадке «Басконии».

В другом матче серии 1/4 финала литовский «Жальгирис» дома разгромил греческий «Олимпиакос» — 80:60. Эта победа позволила литовцам выйти вперед в серии со счетом 2-1. Следующая встреча между командами состоится также на площадке «Жальгириса» 26 апреля.