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«Баскония» сократила отставание от «Фенербахче» в серии 1/4 финала баскетбольной Евролиги
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«Баскония» сократила отставание от «Фенербахче» в серии 1/4 финала баскетбольной Евролиги 

ТАСС 58 минут назад
ТАСС, 24 апреля. Испанская «Баскония» победила турецкий «Фенербахче» со счетом 88:83 в третьем матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Испании.
Самым результативным игроком стал атакующий защитник «Басконии» Родриг Бобуа (19 очков).
Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу «Фенербахче». Четвертая игра между командами пройдет 26 апреля на площадке «Басконии».
В другом матче серии 1/4 финала литовский «Жальгирис» дома разгромил греческий «Олимпиакос» — 80:60. Эта победа позволила литовцам выйти вперед в серии со счетом 2-1. Следующая встреча между командами состоится также на площадке «Жальгириса» 26 апреля.
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