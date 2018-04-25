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Чарльз Дженкинс: «Дома у „Химок“ есть все шансы переиграть ЦСКА»
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Чарльз Дженкинс: «Дома у „Химок“ есть все шансы переиграть ЦСКА» 

Спорт-Экспресс 21 минуту назад
Защитник «Химок» Чарльз Дженкинс перед 3-й игрой 1/4 финала Евролиги против ЦСКА​ признался, что верит в камбэк, несмотря на счет 0-2 в серии. В случае победы в сегодняшнем матче армейцы гарантируют себе участие в «Финале четырех».
— Думаю, что в первых двух матчах мы доказали, что способны на равных играть с ЦСКА, — цитируют "Известия" Дженкинса. — Несмотря на то что наша команда не так сыграна, как ЦСКА, костяк которого наигрывался годами, мы проявили характер. Немного везения — и счет в серии мог быть 1-1 или 2-0 в нашу пользу. Поэтому дома у нас есть все шансы переиграть ЦСКА и довести дело до решающего пятого матча. Все игроки «Химок» уверены в своих силах. Думаю, при своих болельщиках у нас будет шанс переломить ход этой серии — очень важно, чтобы в Мытищах собрался полный зал.
— «Химки» проиграли ЦСКА 18 матчей подряд. Для вас это дополнительный мотиватор?
— Если честно, я не знал, что эта серия насчитывает уже так много игр. ЦСКА наказывает за любую оплошность, и, чтобы выиграть у них, надо показать свой максимум. Помню, мы обыграли ЦСКА на предсезонном Кубке Гомельского. Да, это был предсезонный турнир, но этим составом мы уже обыгрывали их и постараемся сделать это еще несколько раз в этом сезоне. В регулярном сезоне Евролиги мы выигрывали у "Реала", «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса». Это говорит о том, что мы способны на многое.
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