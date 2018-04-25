«Филадельфия» впервые за шесть лет вышла в полуфинал конференции

«Филадельфия» впервые с 2012 года вышла в полуфинал Восточной конференции НБА. Это стало возможным благодаря победе над «Майами» в первом раунде плей-офф НБА со счетом 4-1.

В 2012-м «Сиксерс» встречался с «Бостоном» и уступил ту серию 3-4.