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«Филадельфия» вышла в 1/4 финала плей-офф НБА
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«Филадельфия» впервые с 2012 года вышла в 1/4 финала плей-офф НБА 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: Reuters
"Филадельфия" взяла верх над "Майами" в пятом матче серии и впервые с 2012 года пробилась во второй раунд плей-офф НБА.
Встреча, состоявшаяся в Филадельфии, закончилась со счетом 104:91 (23:21, 23:25, 34:20, 24:25) в пользу хозяев площадки. В составе "76-х" Джей Джей Редик набрал 27 очков, дабл-дабл в активе Джоэла Эмбиида (19 очков и 12 подборов) и Бена Симмонса (14 очков и 10 подборов). У гостей самым результативным стал Келли Олиник (18 очков), на счету Тайлера Джонсона 16 очков.
"Филадельфия" победила в серии со счетом 4-1 и в 1/4 финала плей-офф сыграет с победителем пары "Бостон" — "Милуоки".
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