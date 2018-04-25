«Филадельфия» вышла в 1/4 финала плей-офф НБА

«Филадельфия» впервые с 2012 года вышла в 1/4 финала плей-офф НБА

"Филадельфия" взяла верх над "Майами" в пятом матче серии и впервые с 2012 года пробилась во второй раунд плей-офф НБА.

"Филадельфия" победила в серии со счетом 4-1 и в 1/4 финала плей-офф сыграет с победителем пары "Бостон" — "Милуоки".