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Кириленко о четвертьфинале Евролиги: мне бы хотелось, чтобы «Химки» выиграли две игры
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Кириленко о четвертьфинале Евролиги: мне бы хотелось, чтобы «Химки» выиграли две игры 

Говорит Москва 26 минут назад
Фото: Говорит Москва
В случае третьей победы армейцев игра станет решающей, и желто-синие выйдут из борьбы за призовые места. В интервью «Говорит Москва» президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко назвал «очень равными» выступления команд в двух прошедших матчах.
«ЦСКА, на мой взгляд, сильнее как команда. И я очень рад за «Химки», потому что они впервые в своей истории вышли в плей-офф Евролиги и играют в таких серьёзных матчах на выбывание. Мне очень нравится, как играют Химки. Особенно эта серия с ЦСКА. Две игры очень равные были. Но, возвращаясь к результату, конечно, мне кажется, что ЦСКА выйдет в финал четырёх. Мне бы, как фанату баскетбола, как любителю игры хотелось бы, чтобы было пять игр. Мне бы хотелось, чтобы «Химки» выиграли следующие две игры, хотя я всю жизнь провёл в ЦСКА и я поклонник армейцев. На последних двух играх в «Мегаспорте» было 8-10 тысяч зрителей. Мы это противостояние называем «Дерби Ленинградки», потом у что ЦСКА находится на Ленинградском проспекте, а Химки — концовка Ленинградского проспекта и начало Ленинградского шоссе».
Сегодня также пройдёт третья встреча «Реал Мадрид» — «Панатинаикос» в рамках плей-офф Евролиги. Пока счёт в этом противостоянии 1:1.
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