Рекордное количество игроков подало заявки на участие в драфте НБА

Рекордные 236 игроков, в числе которых 55 иностранцев, официально подали заявки на участие в драфте НБА 2018 года, сообщает ESPN.

В прошлом году число, подавших заявки на драфт, составило 182 игрок.

Несколько ключевых игроков и потенциальных первопроходцев, в том числе арканзасский Дэниел Гаффорд, форвард Руи Хачимура и Де Андре Хантер не подали заявок на участие.

Отмечается, что игроки имеют право снять свою кандидатуру до 11 июня.