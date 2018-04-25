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Рекордное количество игроков подало заявки на участие в драфте НБА
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Рекордное количество игроков подало заявки на участие в драфте НБА 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: nba.com
Рекордные 236 игроков, в числе которых 55 иностранцев, официально подали заявки на участие в драфте НБА 2018 года, сообщает ESPN.
В прошлом году число, подавших заявки на драфт, составило 182 игрок.
Несколько ключевых игроков и потенциальных первопроходцев, в том числе арканзасский Дэниел Гаффорд, форвард Руи Хачимура и Де Андре Хантер не подали заявок на участие.
Отмечается, что игроки имеют право снять свою кандидатуру до 11 июня.
Ранее сообщалось, что форвард «Вашингтон Уизардз» Маркифф Моррис и его брата форвард «Бостон Селтикс» Маркус Моррис оштрафованы Национальной баскетбольной ассоциацией за поведение в матчах первого раунда плей-офф.
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