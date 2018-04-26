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Рекордные 236 человек зарегистрированы для участия в драфте новичков НБА 2018 года
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Рекордные 236 человек зарегистрированы для участия в драфте новичков НБА 2018 года 

ТАСС 1 час назад
Фото: nba.com
ТАСС, 26 апреля. Рекордные 236 человек заявлены для участия в предсезонном драфте новичков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2018 году. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на ESPN.
Предыдущий рекорд был установлен на прошлогоднем драфте (182 человека). Среди зарегистрированных на драфт значатся словенец Лука Дончич ("Реал", Испания), а также американцы Деандре Айтон ("Аризона"), Марвин Бэгли ("Миссури") и Мохаммед Бамба ("Техас"), которые, как ожидается, будут выбраны в числе первых пяти игроков. Отмечается, что баскетболисты будут иметь возможность снять свою кандидатуру до 11 июня.
Драфт новичков НБА 2018 года пройдет в ночь на 22 июня.
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