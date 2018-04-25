27 чоков Шведа принесли «Химкам» победу над ЦСКА, Хантер оформил дабл-дабл 

Подмосковные «Химки» на домашней площадке одержали победу над ЦСКА в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги. Хозяева паркета одрежали победу в трёх из четырёх четвертей, а в ещё одной свели итог игрового отрезка к ничейному исходу, одержав закономерную победу. Итоговый счёт встречи — 79:73 (17:15, 27:27, 16:15, 19:16). Счёт в серии стал 2-1 в пользу ЦСКА.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 27 очков, совершивший 4 подбора и отдавший 4 передачи. В составе гостей отличились Кори Хиггинс, набравший 26 очков и Отелло Хантер, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов.