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Гендиректор «Химок»: «За минуту до конца понял, что не упустим победу над ЦСКА»
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Гендиректор «Химок»: «За минуту до конца понял, что не упустим победу над ЦСКА» 

SPORT24.ru 1 час назад
Генеральный директор «Химок» Павел Астахов прокомментировал победу подмосковного клуба над ЦСКА (79:73) в третьем матче 1/4 финала Евролиги.
”Это плей-офф, здесь шансы всех команд на победу 50 на 50. Учитывая, что мы играли сегодня дома при хорошей поддержке, считаю, что мы сделали то, что должны были сделать. За минуту до конца игры понял, что сегодня уже не упустим победу, в отличие от двух предыдущих матчей. Могу сказать, что все игроки сегодня внесли вклад в общий успех! Но праздновать будем недолго, уже через день нам предстоит четвертый матч серии”, — передает слова Астахова корреспондент Sport24 Дмитрий Колинов.
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