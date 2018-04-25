Швед: полный зал в Мытищах помог баскетболистам «Химок» победить ЦСКА в Евролиге

МЫТИЩИ (Московская область), 25 апр — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Заполненные трибуны «Арены Мытищи» помогли баскетболистам «Химок» обыграть московский ЦСКА в четвертьфинальном матче Евролиги, заявил защитник подмосковной команды Алексей Швед.

В среду в Мытищах «Химки» победили ЦСКА со счетом 79:73 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги. Счет в серии до трех побед — 2-1 в пользу армейцев.

"Все три матча мы сыграли хорошо, ЦСКА побеждал в Москве в концовке, совсем чуть-чуть. Сегодня мы играли дома, мы играли лучше. У нас вернулся в состав Тайлер Ханикатт, он взял несколько подборов. Вся наша команда играла отлично. Я не думаю, что мы что-то меняли к третьему матчу. Конечно, дома легче играть, нас поддерживал полный зал, это очень помогло", — сказал Швед журналистам.

"Мы одинаково готовимся к каждому матчу. Не важно, какой счет в серии — 1-0, 2-0 или 2-1. Сейчас мы выиграли, мы видим, что можем играть. Нам все равно, играют ли у ЦСКА Нандо Де Коло и Кайл Хайнс или не играют. Это ЦСКА должен думать об этом, а не мы. У них в любом случае много сильных игроков, нам все равно, кто выходит в составе ЦСКА", — добавил защитник «Химок».