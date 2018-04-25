Ещё
Алексей Швед: хотим сыграть пять матчей в серии с ЦСКА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алексей Швед: хотим сыграть пять матчей в серии с ЦСКА 

Чемпионат.com 1 час назад
Баскетболист «Химок» Алексей Швед поделился впечатлениями от победы над ЦСКА в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги.
«Мы играли как обычно, играли в свою игру, ничего нового не произошло. Совершили меньше ошибок и сделали больше подборов. Да, нам помогли болельщики и родные стены. Полный зал болельщиков, они нам помогли. Мы играли в том же ритме, что и в прошлых играх. Сейчас плей-офф, не стоит думать о своих очках. В прошлой игре игроки из нашей команды много забивали, все отлично играли. Мы играем командно, это главное. 99 трёхочковых за сезон на данный момент? Я не считаю свои очки и не задумываюсь о своих рекордах. Заряда и страсти на следующую игру хватит, это плей-офф и нужно играть, забыв об усталости. ЦСКА в таком же положении. Мы знали, что можем выиграть, в первых матчах мы были близки. Мы хотим сыграть пять матчей в этой серии», — передаёт слова Шведа корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.
Чемпионат.com: последние новости
«Баскония» победила «Фенербахче» и сократила отставание в серии Букмекеры оценили шансы «Химок» не дать ЦСКА завершить серию в третьем матче Трипл-дабл Рубио помог «Юте» победить «Оклахому» и повести в серии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото31
Стало известно о судьбе Крушельницкого22
«Бавария» дома проиграла «Реалу»1
Липницкая удивила откровенным фото9
Российская гимнастка покорила весь мир31
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение