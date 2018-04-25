Алексей Швед: хотим сыграть пять матчей в серии с ЦСКА 

Баскетболист «Химок» Алексей Швед поделился впечатлениями от победы над ЦСКА в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги.
«Мы играли как обычно, играли в свою игру, ничего нового не произошло. Совершили меньше ошибок и сделали больше подборов. Да, нам помогли болельщики и родные стены. Полный зал болельщиков, они нам помогли. Мы играли в том же ритме, что и в прошлых играх. Сейчас плей-офф, не стоит думать о своих очках. В прошлой игре игроки из нашей команды много забивали, все отлично играли. Мы играем командно, это главное. 99 трёхочковых за сезон на данный момент? Я не считаю свои очки и не задумываюсь о своих рекордах. Заряда и страсти на следующую игру хватит, это плей-офф и нужно играть, забыв об усталости. ЦСКА в таком же положении. Мы знали, что можем выиграть, в первых матчах мы были близки. Мы хотим сыграть пять матчей в этой серии», — передаёт слова Шведа корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.