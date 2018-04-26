Алексей Швед: «Химкам» все равно, кто играет за ЦСКА"

Защитник «Химок» Алексей Швед после третьего матча 1/4 финала Евролиги против ЦСКА (79:73, 1-2) отметил, что победить команде помогли болельщики. Игрок в этой встрече набрал 27 очков.

— Все три матча мы сыграли хорошо, ЦСКА побеждал в Москве в концовке, совсем чуть-чуть, — приводит «Р-Спорт» слова Шведа. — Сегодня мы играли дома, мы играли лучше. У нас вернулся в состав Тайлер Ханикатт, он взял несколько подборов. Вся наша команда играла отлично. Я не думаю, что мы что-то меняли к третьему матчу. Конечно, дома легче играть, нас поддерживал полный зал, это очень помогло.