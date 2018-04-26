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Алексей Швед: «Химкам» все равно, кто играет за ЦСКА"
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Алексей Швед: «Химкам» все равно, кто играет за ЦСКА" 

Спорт-Экспресс 26 апреля 2018
Защитник «Химок» Алексей Швед после третьего матча 1/4 финала Евролиги против ЦСКА (79:73, 1-2) отметил, что победить команде помогли болельщики. Игрок в этой встрече набрал 27 очков.
— Все три матча мы сыграли хорошо, ЦСКА побеждал в Москве в концовке, совсем чуть-чуть, — приводит «Р-Спорт» слова Шведа. — Сегодня мы играли дома, мы играли лучше. У нас вернулся в состав Тайлер Ханикатт, он взял несколько подборов. Вся наша команда играла отлично. Я не думаю, что мы что-то меняли к третьему матчу. Конечно, дома легче играть, нас поддерживал полный зал, это очень помогло.
Мы одинаково готовимся к каждому матчу. Не важно, какой счет в серии — 1-0, 2-0 или 2-1. Сейчас мы выиграли, мы видим, что можем играть. Нам все равно, играют ли у ЦСКА Нандо Де Коло и Кайл Хайнс или не играют. Это ЦСКА должен думать об этом, а не мы. У них в любом случае много сильных игроков, нам все равно, кто выходит в составе ЦСКА.
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