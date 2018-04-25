Никита Курбанов: «Все матчи плей-офф вышли похожими»

Форвард ЦСКА Никита Курбанов после поражения от «Химок» (73:79) в третьем матче серии плей-офф Евролиги отметил игру соперника в обороне, сказал, что армейцам не хватает травмированных лидеров и сказал, что результат сложился из мелочей.

— «Химки» очень хорошо действовали в обороне, выиграли очень много спорных мячей, — отметил Курбанов. — Ну и атаковали тоже хорошо. Мы порой опаздывали в защите и не реализовали несколько бросков, которые, может, забили бы на домашней арене.

— Это неудачное стечение обстоятельств или есть объективные причины?

— Ну послушайте, «Химки» хорошая команда. Почему-то вопросов не возникает, когда мы у них по 20 очков выигрываем. Понятно, что сейчас они победили, это событие. Но мы извлечем из этого урок и постараемся не допустить поражения в следующем матче.

— Отсутствие травмированных Хайнса и Де Коло сильно ощущалось?

— Естественно, это два игрока стартовой пятерки, которые уже несколько сезонов влияют на игру команды и в нападении, и в защите. Конечно, их нам не хватает в этой серии.

— Вы с «Химками» провели уже седьмой официальный матч в сезоне. Есть еще, чем можно в такой ситуации удивить соперника?