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Барцокас: «Химки» солидно сыграли в защите против ЦСКА"
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Барцокас: «Химки» солидно сыграли в защите против ЦСКА" 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер Химок Георгиос Барцокас прокомментировал победу над ЦСКА (79:73) в третьем матче 1/4 финала Евролиги. Счет в серии — 2-1 в пользу ЦСКА.
”Как я уже говорил, очень сложно играть против столь талантливой и опытной команды. Вы должны быть сфокусированы на сопернике все 40 минут. Сегодня мы провели солидный матч в защите — ЦСКА набрал практически на 20 очков меньше, чем набирает в среднем в этом сезоне. Для нас было очень важно хорошо сыграть в обороне. В атаке мы совершали много ошибок из-за волнения, сегодня сделали немало потерь. Но желание победить дома оказалось ключевым. Теперь нам нужно готовиться к следующему матчу”, — передает слова Барцокаса корреспондент Sport24 Дмитрий Колинов.
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