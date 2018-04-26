Итудис: «Химки» сегодня были лучшей командой 

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение своей команды от «Химок» в третьем матче плей-офф Евролиги (73:79).
«Поздравляю «Химки» с победой, они сегодня были лучшей командой. Результат матча мог быть как в ту, так и в другую сторону. В четвёртой четверти мы улучшили игру как в защите, так и в нападении и получили преимущество «+4», но смазали много бросков. Счёт в серии 2-1, впереди следующий матч, к которому мы должны подойти более мудрыми и терпеливыми», — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.