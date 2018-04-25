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Барцокас: баскетболистам «Химок» не хватало подборов Ханикатта в серии с ЦСКА
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Барцокас: баскетболистам «Химок» не хватало подборов Ханикатта в серии с ЦСКА 

Р-Спорт 24 минуты назад
МЫТИЩИ (Московская область), 25 апр — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Баскетболистам «Химок» не хватало эффективной игры Тайлера Ханикатта на подборах в начале четвертьфинальной серии Евролиги против московского ЦСКА, заявил главный тренер подмосковной команды Георгиос Барцокас.
В среду в Мытищах «Химки» победили ЦСКА со счетом 79:73 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги. Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу армейцев. Вернувшийся после травмы Ханикатт сыграл впервые с начала марта.
"Тайлер Ханикатт сделал семь подборов. Это то, чего нам не хватало в этой серии. ЦСКА — очень универсальная команда, которая агрессивно играет под чужим щитом. У них есть такие игроки, как Никита Курбанов, Уилл Клайберн, Отелло Хантер, Семен Антонов, Андрей Воронцевич, которые очень агрессивны в борьбе на подборе. Ханикатт провел только три тренировки перед этим матчем, нам его не хватало. Он нам очень помог в борьбе в воздухе", — сказал Барцокас журналистам.
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