Барцокас: баскетболистам «Химок» не хватало подборов Ханикатта в серии с ЦСКА

В среду в Мытищах «Химки» победили ЦСКА со счетом 79:73 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги. Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу армейцев. Вернувшийся после травмы Ханикатт сыграл впервые с начала марта.