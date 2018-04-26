Ещё
Швед: «Химки» постараются довести дело до решающей пятой игры серии с ЦСКА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Швед: «Химки» постараются довести дело до решающей пятой игры серии с ЦСКА 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Защитник «Химок» Алексей Швед поделился ожиданиями от четвертого матча четвертьфинальной серии Евролиги с московским ЦСКА.
"Дома нас здорово поддерживают болельщики, сегодня был полный зал. Думаю, что нам хватит сил и на пятую игру. Это плей-офф Евролиги, мы должны забыть про усталость. Игроки ЦСКА в таком же положении. Мы постараемся выиграть второй домашний матч подряд и довести дело до решающей пятой игры серии", — цитирует Шведа газета «Известия».
Ранее сообщалось, что «Химки» на домашней площадке обыграли ЦСКА со счетом 79:73 в третьем матче четвертьфинальной серии Евролиги и сократили отставание в счете — 1-2. Следующая встреча состоится на площадке подмосковной команды.
Газета.Ru: последние новости
Игрок "Оклахомы" Уэстбрук оштрафован на $10 тысяч Трипл-дабл Джеймса не спас "Кливленд" от поражения "Индиане" в плей-офф Глава российского керлинга: Крушельницкого ждет дисквалификация
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Стало известно о судьбе Крушельницкого22
Липницкая удивила откровенным фото9
Определились все пары четвертьфинала Кубка Стэнли
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение