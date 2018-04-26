Швед: «Химки» постараются довести дело до решающей пятой игры серии с ЦСКА

Защитник «Химок» Алексей Швед поделился ожиданиями от четвертого матча четвертьфинальной серии Евролиги с московским ЦСКА.

"Дома нас здорово поддерживают болельщики, сегодня был полный зал. Думаю, что нам хватит сил и на пятую игру. Это плей-офф Евролиги, мы должны забыть про усталость. Игроки ЦСКА в таком же положении. Мы постараемся выиграть второй домашний матч подряд и довести дело до решающей пятой игры серии", — цитирует Шведа газета «Известия»

Ранее сообщалось, что «Химки» на домашней площадке обыграли ЦСКА со счетом 79:73 в третьем матче четвертьфинальной серии Евролиги и сократили отставание в счете — 1-2. Следующая встреча состоится на площадке подмосковной команды.