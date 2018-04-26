Форвард ЦСКА о поражении в матче с «Химками»: это непозволительно для нас

Форвард московского ЦСКА Витор Радд поделился впечатлениями от третьего матча четвертьфинальной серии Евролиги, в котором его команда потерпела поражение от «Химок». "Это досадное поражение. В четвертой четверти у нас был шанс отыграться, но мы им не воспользовались. Мы хорошо настроились на эту игру, но сопернику удалось навязать нам свою игру, что непозволительно для ЦСКА. Надо как можно быстрее забыть это поражение и готовиться к следующей игре. Нам по силам закончить эту серию в Мытищах", — цитирует Радда газета «Известия» Ранее сообщалось, что «Химки» на домашней площадке обыграли ЦСКА со счетом 79:73 в третьем матче четвертьфинальной серии Евролиги и сократили отставание в счете — 1-2. Следующая встреча состоится на площадке подмосковной команды.